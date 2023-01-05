Погода різко зміниться: чого чекати українцям на Різдво

Початок січня здивував українців аномально теплою погодою. В перші дні нового року було зафіксовано одразу декілька температурних рекордів. Але погода різко зміниться вже найближчими днями. До України йде похолодання з сильними морозами та інтенсивними снігопадами. Холоди затримаються та морозитимуть українців тривалий час.

Таку інформацію озвучила Наталія Птуха, синоптик українського гідрометеоцентру.

Синоптикиня наголосила, що поки що рано говорити про температурний режим, який спостерігатиметься найближчим часом. Зараз різні розрахункові моделі дають суперечливу інформацію, оскільки триває боротьба циклону та антициклону.Через це неможливо точно сказати чи відступлять холоди, чи посиляться.

Наразі відомо небагато, але гарантовано на найближчі вихідні буде морозяно, українцям потрібно бути готовими до похолодання. Проте є тенденція, що холоди не минуть швидко, морозяна погода спостерігатиметься тривалий час.

Синоптик додає, що на Різдво, тобто в ніч з шостого на сьоме число на сьомого числа в північних регіонах України, а також на сході та частково центрі будуть снігопади. Оскільки температура повітря в ці дні буде морозною, то сніговий покрив що утвориться зберігатиметься певний час. Водночас на заході на півдні країни буде відносно тепло, проте висока ймовірність дощу.

Через різке потепління в Україні від початку року трохи покращилася ситуація з електропостачанням. З півночі до шостої ранку обмеження зазвичай не застосовуються обмеження, також кілька днів поспіль електропостачання не відключають приблизно до 14 години. Проте радіти не доводиться, оскільки є дуже висока ймовірність нових ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України 7 січня. Окупанти вже атакували нашу критичну інфраструктуру 19 грудня в день Святого Миколая, а також завдали ракетного удару в переддень Нового року та під бій курантів, а тому від них можна чекати що завгодно.

При цьому українців й надалі закликають заощаджувати електроенергію.