На озброєнні ЗСУ з’явилися нові броньовики: як вони вплинуть на наші успіхи на фронті

Прикордонники на Чернігівщині вже отримали нові броньовані машини Roshel канадського виробництва. Їх ввезли в Україну в якості допомоги від наших канадських партнерів.

Чим особливий броньований автомобіль Roshel

Станом на початок грудня на озброєнні наших Збройних сил України налічувалося близько ста одиниць броньованих машин від канадського виробника Roshel. Станом на останні дні 2022 року до них додалося ще більше таких броньовиків. Проте точну цифру у відомстві не називають. відомо лише, що нова партія поступила 30 грудня.

Військовослужбовці прикордонної служби України дуже високо оцінюють броньовані машини Roshel та стверджують, що їх конструкція дуже продумана. Ці машини можуть безпечно перевозити по вісім осіб.

Головна перевага цих машин — це здатність витримувати обстріл з 7,62 мм патронів, стандартних для натовських гвинтівок. При цьому патрони не звичайні, а з термопосиленою серцевиною. Також броньовик не зазнає пошкоджень при наїзді на протипіхотні міни.

Броньовики виробляє відома компанія Roshel Defence Solutions. Машини повністю відповідають вимогам натовського стандарту В7. Також відомо, що ці броньовики канадська компанія виготовляє на основі пікапа SuperDuty от Ford.

Чернігівська область однією з перших зазнала атак російських окупантів. Чимала територія забруднена мінами, тож наявність такого транспорту рятує життя, адже вже було чимало ситуацій, коли військовослужбовці чи, наприклад, енергетики гинули або отримували значні травми через ворожий обстріл чи наїзд на міну.

Нагадаємо, що вже розпочато підготовку до передачі Україні протиракетних комплексів Patriot. Рішення передати Україні ці системи прийняли після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Тепер залишилося дочекатися, поки наші захисники пройдуть навчання для керування цими системами протиракетної оборони. Ймовірно Patriot стануть на захист нашого неба вже цієї зими або на початку весни.