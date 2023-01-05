Іранські дрони Ababil-2 будуть запускати з кораблів: чим це загрожує Україні

Військовослужбовці іранської армії, які брали участь в навчаннях під кодовою назвою «Зольфагар-1401» використовували бойові кораблі для запуску їх найновішого безпілотного літального апарата Ababil-2. Відеозаписи цього запуску були оприлюднені журналістами агенція IRNA в соціальній мережі Twitter.

Чим становить це небезпеку для України

Як відомо, Іран передає російським окупантам дрони власного виробництва Shahed-136, вони створюють чимало проблем. Але це ще не все. Нещодавно іранська армія використала в якості морської платформи десантний корабель Hengam, який належить до класу Lavan. З цього корабля запускали якийсь безпілотний літальний апарат. Експерти розпізнали в цьому баражуючому боєприпасі БПЛА Ababil-2.

Система запуску включає в себе пусковий механізм, детонатор. реактивні снаряди та триточкові кріплення. Під час навчань цей дрон-камікадзе успішно вразив цілі на березі.

Згідно з інформацією від Times of Israel муляж зруйнованої бази був дуже схожим на Ейлатську базу ізраїльських військово морських сил, яка розташована на березі Червоного моря.

В рамках навчання армія Ірану використовувала одразу декілька безпілотників — Abadil, Bavar, Mohajer та Arash.Крім безпілотного літального апарата Ababil-2 також був випробуваний Ababil-5. Він пролетів близько чотирьох сотень кілометрів після чого вразив ціль високоточною бомбою в Оманській затоці.

На фоні цієї новини почали хвилюватися не лише в Ізраїлі, але й в Україні. Якщо Іран надасть такі безпілотні літальні апарати російським окупантам, то це може створити певні проблеми нашим силам протиповітряної оборони. Хоча зважаючи на інформацію, що дві останні атаки іранських “шахедів”, а це 45 та 39 безпілотних літальних апаратів були успішно відбиті нашими захисниками, то не виникає сумнівів, що впораємося і з таким викликом.

Нагадаємо, що зараз проходять навчання сотня операторів дронів, які будуть полювати на іранські “шахеди”. Така розробка дуже корисна, адже нашим силам ППО не доведеться витрачати дороговартісні ракети від C-300 чи NASANS для боротьби з Shahed-136, які коштують всього кілька тисяч доларів.