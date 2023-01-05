Прогноз приголомшив: експерти розповіли що буде з цінами на яйця у 2023 році

Минулого року курячі яйця були ледь не золотими. У жовтні їх вартість різко зросла на 60%. Тоді підвищення ціни пов’язувати з припиненням роботи та знищенням кількох великих птахофабрик через повномасштабне вторгнення окупантів.

Одна з найбільших птахофабрик України була розташована в легендарній Чорнобаївці. Зрозуміло, що постачання яєць звідти стало неможливим. Також вплинули регулярні відключення електропостачання, які станом на середину жовтня були дуже суттєвими в центральній Україні.

В Інституті аграрної економіки поділилися прогноз стосовно цін на яйця у 2023 році. Фахівці стверджують, що розраховувати на значне подешевшання цього продукту неможливо до початку літа, тобто коли буде достатньо тепло і несучість курей покращиться. Наразі спостерігається попит на яйця з нагоди Різдва, зараз яйця можна купити за різною ціною: одні продавці віддають десяток яєць за 50-60 гривень, інші правлять понад сотню. І мова йде не про домашні яйця, вартість на них ще вища. Потім буде підвищений попит на яйця перед Великодніми святами. Тож вчені Інституту аграрної економіки стверджують, що ціна десятка яєць буде на рівня 75 гривень, це середня ціна.

Зазначимо, що після стрімкого подорожчання продукту першої необхідності відреагували навіть у Міністерстві аграрної політики. У відомстві тоді заявили. що уклали договір з виробника цього продукту., щоб стабілізувати цінники на курячі яйця. Але поки зниженням цін не надто відчутне, мало того, вони навіть подорожчали.

Тож, ймовірно, вартість яєць дещо знизиться після Різдвяних свят, можливо ближче до лютого, тоді буде чергове здорожчання перед Великоднем. З настанням літа вартість може трохи знизитися, але здорожчання електрики для підприємців може внести свої корективи. Тобто розраховувати на зниження ціни більш ніж на 20-30% навряд чи варто.