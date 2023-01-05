США відмовили Україні в передачі танків Abrams: названа причина

Попри численні прохання Києва в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена прийняли рішення відмовити в передачі важких танків Abrams М2.

Як повідомляє видання The Washington Post, основна причина відмови — не відмовки на кшталт страху загостити війну, а технічні складності.

Високопоставлений чиновник з адміністрації Джо Байдена в коментарі засобам масової інформації заявив, що відмова пов’язана з технічними характеристиками машини. Танк Abrams М2 важить 55 тонн та має газотурбінний двигун. В роботі він споживає дуже багато палива.

Крім того, ці важкі танки схильні до частих поломок, тому для їх обслуговування потрібно чимало досвіду.

Видання також повідомляє, що американські танки Abrams М2 настільки важкі, що попередньому президенту Сполучених штатів Америки Дональду Трампу не дозволили включити цю техніку в програму святкування Дня незалежності США у 2019 році. оскільки їх важкі сталеві гусениці могли пошкодити дорожнє полотно.

При цьому є надія, що Збройним силам України все ж таки передадуть важку зброю для контрнаступу. Нещодавно в Міністерстві оборони заявили про плани почати масштабну контрнаступальну операцію.

Також 4 січня президент України Володимир Зеленський порадував новиною, що Франція передасть нам колісні танки західного зразка та броньовані машини. Це може штати поштовхом для інших наших західних партнерів передати важку зброю. Водночас голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається. що на Рамштайн-8 буде прийнято рішення про передачу Україні важких танків для Збройних сил України.

Також, ймовірно, в найближчі кілька тижнів чи місяців на захист українського неба стануть протиракетні системи Patriot. Про їх передачу Україні стало відомо під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Сподіваємося, що 2023 рік принесе нам перемогу над ворогом.