В Україні запрацює нова система нарахування пенсій: хто буде отримувати подвійну пенсію

Ще в довоєнний час Кабінет міністрів України відповідно до раніше початої пенсійної реформи почав впроваджувати накопичувальну систему. Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що запуск такої системи стане можливим лише через 10-15 років,

Влітку 2021 року влада затвердила Національну комісію по цінних паперах та фондовому ринку як орган ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

У 2023 році починається обов’язкове впровадження пенсійного накопичення. Про це днями повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вже не перший рік в Україні спостерігаються проблеми з наповненням Пенсійного фонду України, повномасштабне вторгнення окупантів лише погіршило ситуацію. Кількість працездатного населення постійно скорочується, а кількість пенсіонерів та непрацездатних росте. Війна зробила ситуацію критичною. Без допомоги західних партнерів Україна б зовсім не змогла виплачувати пенсії українцям.

За словами прем’єр-міністра суть реформи полягає в тому, що всі працевлаштовані українці будуть мати одразу два пенсійні рахунки.

Гроші туди будуть поступати одразу з трьох джерел:

внески роботодавця;

внески держави на паритетних з роботодавцем домовленостях;

добровільні внески громадян.

Таким чином уряд планує забезпечити українцям достойні пенсії.

Додамо, що ця реформа не стосується громадян, які вже зараз отримують пенсії. Для отримання другої пенсії людям доведеться самостійно на них накопичувати.

Поповнювати власний накопичувальний пенсійний рахунок можна коштом державного бюджету, працедавцем та самим робітником.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявили, що введення обов’язкового накопичення пенсій буде введено після закінчення війни. Також міністерка порадувала українських пенсіонерів тим, що чергова індексація пенсій запланована приблизно на березень цього року, адже точний відсоток інфляції стане відомим лише на початку лютого. оскільки підрахунок рівня інфляції за грудень зможуть завершити лише ближче до кінця січня.