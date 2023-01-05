В ЗСУ розповіли, чому неможливо збивати Shahed-136 над Дніпром 

Окупанти зазвичай запускають іранські Shahed-136 вночі. До цілей вони летять над водами Дніпра. Таку тактику наш ворог обрав не випадково. Річ у тім. що над рікою дуже складно зафіксувати дрони радіолокаційно.

Тож в чому полягає основна складність розповів спікер повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначає, що іранський “шахед” являє собою баражуючий боєприпас з бойовою частиною в 40 кг. Для запуску цього безпілотного літального апарата використовується спеціальна катапульта. В іранських дронах є одразу декілька систем наведення. Тобто глушити їх не виходить, адже якщо позбавити Shahed-136 однієї системи наведення, то він автоматично перемкнутися на іншу та продовжить виконувати поставлене завдання. Це стосовно запитання, чому для боротьби з іранськими дронами не використовують антидронові рушниці.

Ігнат додав, що збивати Shahed-136, коли ті рухаються по руслу Дніпра в напрямку Києва дуже непросто. Дрони летять дуже низько, тому радіолокаційні антени їх не бачать. На сьогодні саме столиця України є основною ціллю окупантів. За дві останні атаки окупанти використали 45 та 39 дронів. Всі їх вдалося збити силами протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що зараз проходять навчання сотня майбутніх операторів дронів, які керуватимуть спеціальними безпілотними літальними апаратами, які зможуть полювати на іранські Shahed-136. Наразі наші захисники ефективно знешкоджують іранські “шахеди”, проте ворог все частіше запускає їх вночі, що змушує наші сили ППО використовувати дорогі ракети для збиття дешевих безпілотників. По можливості наші захисники збивають Shahed-136 навіть зі стрілецької зброї чи переносних зенітних комплексів. Проте окупанти не полишають спроб атакувати нашу критичну інфраструктуру, що завдає чимало клопоту нашим енергетикам.

Нещодавно повідомлялося, що запаси іранських дронів вичерпаються ближче до травня, якщо окупанти продовжать використовувати їх з тією ж інтенсивність, а Іран не поставить нові БПЛА.