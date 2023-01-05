Чеська САУ DANA-M2: в Міноборони розповіли про ймовірність передачі цих машин ЗСУ

Вже скоро на озброєння української армії можуть поступити модернізовані чеські самохідні артилерійські установки DANA-M2. Відеоролик з цією самохідною артустановкою опублікував в TikTok один із користувачів. На ньому видно САУ DANA-M2 завантажену на платформу для транспортування. Голос за кадром стверджує, що цю модернізовану САУ наразі готують для передачі Збройним силам України.

Що відомо про САУ DANA-M2

Самохідна артилерійська установка DANA-M2 являє собою модернізовану версію гаубиці ShKH vz.77 DANA. Такі машини виготовляє компанія Excalibur Army. В ході вдосконалення розробки чехословацька установка отримала нову покращену кабіну. Також модернізована DANA-M2 тепер оснащена покращеною сучасною системою управління вогнем.

Самохідна артилерійська установка здатна вести вогонь в автоматичному режимі. Тобто командиру цієї машини достатньо ввести координати цілей. Все інше машина зробиться сама. В якості шассі в цій САУ використовується вантажний автомобіль, відомий під назвою Tatra 815 VP 31M. У нього колісна формула 8х8, тобто ця машина стане справжнім монстром на полі бої.

Самохідна артилерійська установка може вражати цілі різними боєприпасами, в залежності від типу боєприпасів дальність вогню DANA-M2 може коливатися в межах 20-25 км. Ще до початку повномасштабного наступу армії окупантів Київ розглядав можливість покупки таких артилерійських установок. Раніше виробник Excalibur Army повідомляв, що виготовить 26 одиниць цих самохідних артилерійських установок для потреб Збройних сил України.

Попередні версії машини, тобто гаубиці ShKH vz.77 DANA стоять на озброєнні української армії ще від травня 2022 року. Крім того, наші артилеристи використовують 155-мм версію цього ж виду зброї, але словацького виробництва, які широко відомі під назвою Zuzana та Zuzana 2.

Нова покращена версія цієї машини стане у пригоді, адже Міністерство оборони України натякає на масштабну контрнаступальну операцію вже цієї зими.