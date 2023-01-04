У 2023 році частину ВПО позбавлять державних виплат: рішення приймуть за результатами спеціальної перевірки

У 2023 році внутрішньо переміщеним українцям автоматично продовжать строк надання матеріальної допомоги. Йдеться про щомісячні виплати в сумі 2 тис. грн – на дорослу особу, та 3 тис. грн – на дитину чи особу з інвалідністю. При цьому державні органи вибірково перевірять отримувачів виплат та позбавлять грошей тих, хто вже не має на них права.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів заступник голови Мінсоцу Віталій Музиченко. Він пояснив, як саме будуть проходити перевірки для ВПО, що отримують допомогу від держави.

Перш за все громадян попереджатимуть про таку перевірку в телефонному режимі. Їх попросять протягом 10 днів прийти в органи соціального захисту за місцем тимчасового проживання. Якщо переселенець не з’явиться і виявиться, що він взагалі не проживає за вказаною при оформленні допомоги адресою, виплати припинять.

За словами Музиченка метою таких заходів є звірка даних органів соціального захисту, правоохоронних органів та органів місцевого самоуправління. Тож перевірятимуть не всіх переселенців, а лише тих, щодо яких соцслужби вже мають певні підозри.

Нагадаємо, що державна допомога в сумі 2 тис. грн – на дорослого, та 3 тис. грн – на дитину чи інваліда, виплачується внутрішнім переселенцям, які змушені були покинути свої домівки через воєнні дії. Також на цей вид виплат можуть розраховувати українці, які нині проживають у тимчасово окупованих регіонах країни.

До речі, з початком опалювального сезону в Україні суттєво збільшили виплати особам, що надали прихисток внутрішньо переміщеним особам. На кожного переселенця, якого українець прийняв у власній оселі, йому тепер будуть платити по 30 грн на добу. А це удвічі більше, ніж раніше. Таким чином протягом місяця власник квартири чи будинку буде отримувати по 900 грн за кожного переселенця, що у нього проживає.