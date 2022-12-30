Украинцы могут оформить себе пенсию в Польше: кого касается

Украинцы, которые в течение некоторого времени работали в Польше, могут получать в этой стране пенсию. Чтобы оформить выплаты, достаточно даже минимального стажа в несколько лет. Однако претенденты на польскую пенсию должны соответствовать определенным критериям.

Прежде всего, пенсионеров в Польше делят на три возрастные группы. Для каждой возрастной категории требования по оформлению пенсии и порядок ее начисления существенно отличаются.

К первой группе принадлежат лица до 1949 года рождения. Украинцы такого возраста могут претендовать на пенсионные выплаты в Польше, имея общий стаж 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины). То есть, даже если в Польше вы отработали только 1-2 года, а в Украине 20-25 лет, можете оформить себе польскую пенсию.

Ко второй группе относятся люди, рожденные в 1949-1969 годах. Таким украинцам пенсию начисляют только если их работодатели платили взносы в Пенсионный фонд или ZUS (Управление социального страхования). Причем, размер пенсии зависит именно от суммы уплаченных налогов за все время работы в Польше. Чем больше лет украинец отработал в этой стране и чем выше зарплату получал, тем щедрее будут его пенсионные выплаты.

К третьей группе относятся люди от 1969 года рождения. Их пенсия также зависит от суммы уплаченных за время работы налогов. Однако их работодатели обязаны платить взносы и в Пенсионный фонд и в ZUS. В то время как для второй категории допустима уплата взносов только в одну из этих государственных организаций. Размер пенсии украинцев, относящихся к третьей категории, также будет зависеть от суммы уплаченных за них налогов.

Так что если гражданин Украины в будущем хочет получать пенсию в Польше, ему нужно выбирать именно официальное трудоустройство. Ведь в этом случае работодатель обязан будет платить за него налоги, гарантируя ему пенсионное обеспечение в будущем.