Нумеролог рассказал, когда Украина отвоюет свои территории: к лету оккупантов и след простынет

Активные боевые действия в Украине завершатся уже весной. К этому моменту ВСУ выгонят врага за границы 1991 года. А вот вернуть все территории, захваченные оккупантами с 24 февраля 2022 года, украинские войска сумеют еще до конца января. Летом же наконец начнутся мирные переговоры, в которых диктовать свои условия будет именно Украина, а России останется только подчиниться.

Такую версию событий озвучил нумеролог Владислав Грицай. Он утверждает, что с мая по июнь 2023 года Украина вернет последние из утраченных территорий, в том числе часть Донбасса и Крым. Также в конце весны, по словам нумеролога, ВСУ приступят к деоккупации Крыма. Однако до мая в Украине все еще будут периодически раздаваться взрывы и оставаться единичные очаги боевых действий.

Также Грицай считает, что в начале июня Украина и Россия снова сядут за стол переговоров. Однако в этот раз уже Украина будет диктовать врагу свои условия, более того – требовать их немедленного выполнения.

Собственно масштабы боевых действий к маю-июню существенно уменьшаться. Война из полномасштабной перейдет скорее в фазу АТО. А ближе ко дню независимости России 12 июня начнутся мирные переговоры.

На самом деле дата 12 июня станет также днем начала изменений в самой России. Хотя освободиться от гнета федерации некоторые республики попытаются еще в январе. В частности, Дагестан и Чечня вполне могут взбунтоваться еще до Нового года. И это довольно символично, ведь именно в это время Россия напала на Чечню.

Нумеролог уверен, что к июлю 2023 года Россия будет крайне ослабленной и деморализованной. Так что решающую роль на переговорах будут играть только действия представителей Украины. Благодаря своей жесткой позиции они сумеют завершить войну с максимальной выгодой для Украины и гарантировать себе полную неприкосновенность в будущем.