Украинец продает 5-копеечную монету за 27 тыс. грн: что в ней особенного

В Украине оборотную монету номиналом 5 копеек продают за 27 тыс. грн. Именно такой стоимости она достигла на торгах популярного онлайн-аукциона Violity. В чем же причина столь высокой цены? Почему за этот лот наперебой соперничают нумизматы и коллекционеры, стремясь добавить его в свою коллекцию.

Главной особенностью монеты является металл, из которого она изготовлена. Обычно 5 копеек в Украине чеканили из нержавеющей стали. Однако этот экземпляр изготовлен из алюминия, а потому является довольно редким.

Кроме того, 5 копеек, которые за последние несколько дней вызвали настоящий ажиотаж на аукционе, были выпущены в 1996 году. Это еще одна причина высокой цены монеты, ведь в 1996 году отчеканили всего 5000 таких копеек. То есть монета происходит из ограниченного тиража.

Правда, 5-копеечная монета имеет довольно заметные царапины как на аверсе, так и на реверсе. При этом владелец принял решение не реставрировать ее. Но, как видим, даже в таком состоянии она бьет все ценовые рекорды на аукционе.

На украинских аукционах часто появляются и другие монеты номиналом 5 копеек, изготовленные из нехарактерных для них типов метала. В частности, это 5 копеек из светлой латуни и меди. За них на онлайн-аукционах также можно выручить приличную сумму денег.

В целом сейчас можно продать даже обычные монеты, которыми еще вчера владельцы рассчитывались в магазинах, за десятки тысяч гривен. Больше всего стоят монеты, которые происходят из ограниченных тиражей, изготовлены из «неродных» для своего номинала типов металла или имеют брак чеканки. Такой ценный денежный знак может найти в своем кармане или кошельке фактически кто-угодно. А если владелец еще и сумеет самостоятельно определить ценность своей находки, может заработать на ней целое состояние.