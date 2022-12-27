Украинцам рассказали, кому не достанется субсидия: причины отказа

Во время отопительного сезона граждане Украины имеют право на получение помощи по оплате коммунальных услуг – субсидии. Жилищную субсидию назначают по заявлению и выплачивают в сумме, определенной с учетом доходов конкретного домохозяйства. Причем украинцам, которые имели субсидию раньше и чьи доходы за год не изменились, ее могут автоматически продлить.

Проверить факт назначения субсидии каждый гражданин может самостоятельно. Для этого нужно зайти на сайт Единого государственного реестра и ввести свой домашний адрес в специальном окошке. В результатах поиска появится информация о наличии субсидии, сумме ежемесячных выплат и сроке, на который они назначены.

В этом году средний размер помощи по оплате коммуналки в Украине составляет 2 тыс. грн. Однако оформить субсидию может далеко не каждый украинец.

В каких случаях субсидию не назначают:

если площадь квартиры превышает 130 кв. м или площадь дома превышает 230 кв. м;

член семьи, подавшей заявление на субсидию, в течение 1 календарного года перед ее назначением совершил операцию более чем на 50 тыс. грн (приобрел недвижимость, активы предприятия, валюту, сделал благотворительный взнос и т.п.);

член семьи владеет более чем одним жилым помещением по состоянию на 1 число месяца, когда назначается субсидия (кроме жилья в долевой собственности, разрушенного в результате военных действий, размещенного на оккупированной территории, унаследованного и непригодного для проживания);

член домохозяйства на 1 число месяца назначения субсидии имеет более 100 тыс. грн на депозите или в виде ОВГЗ;

один из членов семьи является владельцем транспортного средства, которому меньше 5 лет (кроме прицепа и мопеда) или нескольких ТС в возрасте до 15 лет.

Напомним, что подавать заявление на субсидию украинцы теперь должны в Пенсионный фонд. Ведь с 1 декабря органы соцзащиты передали ПФУ все полномочия по назначению этого вида помощи.