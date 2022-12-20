Банкоматы ПриватБанка обворовывают украинцев: поток жалоб не утихает

Клиенты ПриватБанка и пользователи банкоматов этого финучреждения жалуются на проблемы со снятием денег. Банкоматы Привата могут списать средства со счета, при этом не выдав наличные клиенту. Такие технические сбои в работе банковской системы случаются все чаще, а решения проблемы и возврата средств украинцам приходится ждать неделями.

Об одном из таких случаев пользователь банкомата ПриватБанка рассказал на профильном форуме «Минфина». При снятии наличных с карты банковская машина будто «зависла». Клиент слышал, как отсчитываются деньги и уже ожидал появления наличных в окошке банкомата.

Однако свои деньги он так и не получил. На экране банкомата появилось сообщение о сбое. Там также было написано, что средства с карты не будут списываться. Вместо этого сумма, которую пытался снять украинец, в тот же день исчезла с его карты. На горячей линии ПриватБанка пострадавшему пообещали вернуть средства в течение 14 суток. Но это не уняло его возмущение, ведь указанная сумма была необходима мужчине срочно.

В схожую передрягу с банкоматом Привата попал и клиент monobank. Он пытался снять деньги со своей карты в одном из банкоматов государственного банка в Одессе. Однако в самый ответственный момент аппарат выдал ошибку. И опять же, наличных пользователь не получил, но со счета исчезли все 10 тыс. грн, которые он пытался снять. К тому же, банк списал с mono-карты пользователя 90 грн в виде комиссии.

Мужчина отметил, что по рекомендации ПриватБанка уже обратился в службу поддержки monobank за помощью. Но из-за участия в деле двух разных банков решение проблемы может занять даже не недели, а месяцы.

В государственном же ПриватБанке на все жалобы отвечают одинаково: обещают связаться с пострадавшим и выяснить ситуацию. Однако такие технические сбои из-за периодического отсутствия света учащаются, соответственно решение проблемы и возврат денег с каждым разом занимают все больше времени.