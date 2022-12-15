НБУ представил новые 10 гривен: как они выглядят

В Украине выпущена новая памятная монета, которая имеет очень символическое значение. Она посвящена Архистратигу Михаилу, известному как борец с тьмой и силами зла. Отчеканенная из серебра монета номиналом 10 грн была представлена Нацбанком в среду 14 декабря и в тот же день введена в обращение.

О выпуске монеты “Архистратиг Михаил” НБУ сообщил на своем официальном сайте. Известно, что памятный денежный знак отчеканили тиражом 5 тыс. штук. Посвящённая архангелу Михаилу, монета восходит к современной истории Украины, в частности к событиям настоящего. Ведь Михаил считается не только борцом со злом, но и покровителем воинов.

Аверс монеты украшает малый Государственный герб, лавровый венок в характерном исполнении, надпись «Национальный банк Украины 2022» и, конечно же, номинал. На реверсе изображен Архистратиг Михаил и две строки из поэмы «Гайдамаки» Тараса Григорьевича Шевченко.

Диаметр монеты составляет 38,6 мм. Она выполнена из серебра с золоченым образом Архистратига Михаила. Над проектированием монеты работали художники Александр Харук, Сергей Харук и Владимир Таран, а также скульптор Святослав Иваненко и специалисты по программному моделированию Виталий Андриянов и Юрий Лукьянов.

Стоит отметить, что персона Архистратига Михаила имеет для Украины еще и историческое значение. Во времена Киевской Руси он считался символом небесной защиты князей и их власти. Именно поэтому украинцы издавна чтили архангела Михаила, называли его именем церкви и другие религиозные строения. Более того, изображение Михаила можно встретить на гербах Киева, Киевской губернии и Киевского воеводства.

Сегодня же образ Аристратига Михаила изображен на атрибутике Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Он оберегает наших воинов, придает им сил бороться за правду и независимость, противостоять силам зла, которые сейчас олицетворяет российская армия.