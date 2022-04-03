Невідомі напали на російську військову частину

Троє чоловіків напали на російську військову частину в Улан-Уде та спробували вкрасти автомати. Про це повідомляє видання Baza у Telegram із посиланням на представників Східного військового округу.





Напад на пункт військової частини танкової бригади стався о 4-й годині ранку за місцевим часом. Невідомі захопили три автомати і спробували втекти на чорному автомобілі Volvo.

Одного з нападників одразу затримало на місці, решту пізніше — поліцейські. Зазначається, що всі троє були п’яні.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿