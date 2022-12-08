Гетманцев рассказал о штрафах за бензиновые и дизельные генераторы
В закон вскоре будут внесены изменения, которые позволят рядовым гражданам и предпринимателям безнаказанно хранить до 1 т бензина.
Украинцев не будут штрафовать за хранение горючего для генераторов. Этой зимой без лицензии можно будет хранить до 1 т бензина. Это ограничение будет действовать для предпринимателей и рядовых граждан. Исключением станут только НПЗ, АЗС и оптовики.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, указанные изменения уже в ближайшее время будут внесены в закон. Также чиновник отметил, что любые сплетни о проверках и штрафах за хранение больших объемов горючего являются ложными. Они только сеют панику среди населения.
Ни одному субъекту хозяйствования не грозит штраф за хранение горючего в объеме до 1 т. Исключением в данном вопросе станут только Автозаправочные станции, Нефтеперерабатывающие заводы и оптовые продавцы горючего. Проверок также не предусматривается ни до внесения изменений в закон, ни после.
Как хранить горючее для генератора
Прежде всего нельзя хранить канистру с горючим непосредственно возле генератора. Ведь в результате перегрева она может взорваться.
Кроме того во время хранения горючего, следует соблюдать следующие правила:
- держать канистру в помещении с температурой не ниже -10 ° С и не выше +30 ° С, идеальной будет температура от +15 до +20 ° С;
- канистра или другая тара должна быть из непрозрачного материала, через который не проникает свет;
- хранить бензин или другое горючее следует в герметичной таре.
Для хранения горючего канистру также нужно должным образом подготовить:
- залить горючее, закрыть пробкой, а затем крышкой;
- надеть резиновый колпачок или обмотать горловину пленкой;
- оставить в прохладном неосвещенном месте.
Напомним, что генераторы нужно устанавливать за пределами здания на расстоянии более 6 м от него. Устанавливать генератор у стены дома можно только когда эта стена противопожарная.
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