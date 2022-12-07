В Германию бесплатно: как попасть в гуманитарный поезд для украинских беженцев

Беженцы из Украины могут бесплатно доехать из Польского города Перемышель в Ганновер, Германия. По этому маршруту курсирует бесплатный поезд Перемышель – Ганновер Messe/Laatzen. В частности, в декабре он будет отправляться один раз в день в нечетные числа месяца.

Отправка гуманитарного поезда из Перемышля происходит в 22:30, а в Ганновер он прибывает на следующий день в 16:00. Пассажирам не нужно думать о билетах или регистрироваться на бесплатный рейс. Посадка происходит в порядке живой очереди, пока поезд не будет заполнен.

Правда, при посадке некоторым категориям украинцев все же отдается предпочтение. Речь идет о беженцах с браслетами Общества Красного Креста Польши. Они попадают в вагоны в первую очередь. Далее на посадку идут семьи с детьми, инвалиды и пожилые люди. На остальные места могут претендовать беженцы без льготной категории.

Украинцы, которым не хватило мест в бесплатном составе, смогут до следующей отправки остаться в Перемышельском гуманитарном центре. Они также получат специальные браслеты в качестве гарантии посадки на следующий поезд через два дня.

В администрации железной дороги уже составил график движения гуманитарного поезда Перемышель – Ганновер на месяц декабрь. Напомним, что в декабре он будет перевозить украинцев совершенно бесплатно.

Как беженцам попасть в Перемышль

В Польский город Перемышель, из которого отправляется бесплатный поезд в Германию, украинцам также доехать несложно. На сегодняшний день существует сразу несколько поездов, на которых до Перемышля можно добраться почти из любого уголка Украины:

Киева;

Одессы;

Львова;

Днепра;

Запорожья

Купить билеты на эти поезда украинцы могут в мобильном приложении «Укрзалізниця» и на ее официальном сайте по ссылке booking.uz.gov.ua. Также получить билет можно в чат-ботах популярных мессенджеров Telegram и Viber.