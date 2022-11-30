В Польше изменили правила пребывания для украинцев в ожидании второй волны беженцев

В Польше несколько усложнят условия пребывания для украинских беженцев. В частности, их обяжут оформлять PESEL – своего рода идентификационный номер. А с 3 марта украинцы, уже долгое время проживающие в бесплатном жилье для беженцев, будут вынуждены за него платить.

Об этом сообщили на «Польском радио». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что указанные изменения к закону позволят улучшить систему оказания помощи в случае второй волны беженцев из Украины. А такой сценарий по мнению премьера сейчас вполне возможен. Поскольку на сегодняшний день несколько миллионов украинцев лишены элементарных условий, необходимых для комфортного проживания. У них нет воды, электроэнергии и даже тепла в домах.

Согласно новой поправке к закону о беженцах, начиная с 1 марта 2023 года украинцы, проживающие в местах размещения более 120 суток, будут платить 50% стоимости аренды этого жилья. А еще через несколько месяцев сумма оплаты вырастет до 75%. Таким образом, беженцев трудоспособного возраста хотят мотивировать к поиску работы и собственного жилья. Для Польши это гораздо выгоднее, ведь работающие украинцы смогут платить налоги.

При этом некоторых беженцев из Украины не будут заставлять платить за свое проживание. Речь идет о нетрудоспособных лицах, в частности инвалидах, беременных женщинах, пожилых людях, детях, а также лицах ухаживающих более чем за тремя детьми.

Напомним, что за время войны из Украины уехало около 9,3 млн человек. Большинство из них, а именно 8 млн., перебрались в Польшу. И хотя большинство украинцев за последние несколько месяцев уже успели вернуться на родину, в настоящее время в Польше все еще находится более 1,43 млн человек. На втором месте по количеству принятых беженцев из Украины оказалась Германия. На сегодняшний день в этой стране проживают 709,1 тыс. наших сограждан.