Через раптові вимкнення світла термінали ПриватБанку «з’їдають» гроші клієнтів

Клієнти державного ПриватБанку масово скаржаться на збої в роботі терміналів. Під час вимкнення світла вони припиняють виконання всіх операцій. Таким чином клієнти, які вже внесли в термінал готівку, так і не отримують її на карту та залишаються ні з чим.

Про це українці, що користуються послугами ПриватБанку вже неодноразово писали на профільному форумі сайту «Мінфін». Одна з клієнток фінустанови поскаржилася, що термінал просто «з’їв» її гроші. Жінка намагалася виконати платіж, однак як тільки термінал прийняв готівку, одразу зникла напруга в мережі. Гроші залишилися в банківській машині, так і не дійшовши за цільовим призначенням.

Ще один клієнт, який потрапив у аналогічну ситуацію і одразу ж звернувся по допомогу в службу підтримки Привату, отримав відповідь, що його операція через систему банку взагалі не проходила. У фінустанові пообіцяли розібратися у цій ситуації за 1 добу. Проте справа затягнулася через необхідність провести інкасацію терміналу, і в результаті рішення у своїй справі українець чекав майже два тижні.

Один з користувачів форуму «Мінфін» наголосив, шо банк досить часто затягує рішення у справах зі збоєм терміналу. У його випадку трапилося так само. Після перерахунку і прийому готівки на суму 20 тис. грн термінал просто видав помилку і «заявив», що не може виконати операцію. Клієнт отримав свою карту назад, але гроші йому повернули аж через 14 днів, коли банк врешті підтвердив збій терміналу.

У своїй відповіді на скарги клієнтів представники ПриватБанку зазначають, що прикладуть максимум зусиль, щоб розібратися з кожним випадком збою терміналу та повернути клієнтам втрачені кошти. Та оскільки проблеми з електропостачання набрали постійного характеру, випадки раптового вимкнення терміналів у «найвідповідальніший момент» також почастішали. Тож у Приваті не встигають вчасно обробити заявки на повернення коштів та просять постраждалих клієнтів виявити терпіння під час очікування на рішення банку.