Деяким українським пенсіонерам можуть виплатити зразу 6 пенсій: кого стосується

Отримувати пенсію в Україні вітчизняні пенсіонери можуть лише доки проживають в її межах. Якщо ж громадянин похилого віку вирішив переїхати на постійне місце проживання за кордон, «на прощання» йому виплатять пенсію в 6-кратному розмірі. Як же отримати таку виплату?

Про це розповіли в Пенсійному фонді України, опублікувавши відповідне повідомлення на своїй офіційній Facebook-сторінці. Отож перед виїздом за кордон пенсіонер, який не має наміру повертатися на батьківщину, повинен написати спеціальну заяву та подати її до своєї філії ПФУ. Після цього його знімуть з обліку за місцем проживання, а обіцяні 6 пенсій авансом виплатять вже наступного місяця. Якщо точніше, свої кошти громадянин похилого віку отримає до 25 числа наступного з моменту написання заяви місяця. Адже за законом України саме в такий термін проводяться пенсійні виплати.

Що ж стосується способу отримання грошей, то їх можуть або зарахувати на банківську картку, або виплатити готівкою через «Укрпошту». Все залежить від того, як українець раніше отримував свою пенсію.

Варто зауважити, що в деяких випадках українці похилого віку можуть отримувати пенсію на батьківщині, навіть якщо проживають в іншій країні. Та це повинно бути передбачено міжнародними договорами України і є великою рідкістю.

Нагадаємо, що пенсіонери, які проживають на окупованих територіях, наразі перебувають в дуже скрутній ситуації. Деякі з них вже понад півроку не можуть отримати свою пенсію. На територіях, що знаходяться від владою окупантів, зокрема на Донеччині та Херсонщині, не працює «Укрпошта» і українські банки. Кошти неможливо зняти навіть в банкоматах. Тож отримати всі виплати, нараховані за час окупації, старенькі вочевидь зможуть лише після звільнення свого регіону від російських загарбників.