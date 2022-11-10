В ожидании повышения пенсии: кто в ноябре получит на 600 грн больше

Пересчет пенсий, который состоится уже в текущем месяце, увеличит пенсии украинцев примерно на 3%. Больше всего повезет пожилым гражданам, которые получают максимальную пенсию. У них ежемесячные выплаты возрастут на 660 гривен. А вот старики, которым приходится жить на минималку, с ноября будут получать всего на 66 грн больше, чем раньше.

Ноябрьское повышение пенсионных выплат связано с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных украинцев. Эта норма в Украине теперь будет составлять не 2027 грн, а 2093 грн. Таким образом до 2093 грн вырастет и минимальная пенсия. Ведь согласно закону она не должна быть меньше прожиточного минимума. Таким образом, повышение для пенсионеров этой категории составит всего 66 грн.

Зато у украинцев, которые заработали себе максимальную пенсию, размер выплат ограничен 10-ю прожиточными минимумами для нетрудоспособных. Так что с ноября они будут получать по 20 930 грн ежемесячно вместо 20270 грн, то есть на 660 грн больше.

Коснется перерасчет и пенсионеров, страховой стаж которых значительно больше, чем того требует закон «О пенсионном обеспечении». Если мужчина пенсионного возраста за свою профессиональную карьеру отработал более 35 лет, то за каждый «лишний» год стажа он будет получать по 20,93 грн к своей пенсии. Ранее эта доплата составляла 20,27 грн. Для женщин действует такое же правило, но требования к стажу у них меньше – всего 30 лет.

Следует отметить, что такой перерасчет пенсий был запланирован властями при составлении бюджета еще в прошлом году. Тогда повышение рассчитывалось исходя из ожидаемой инфляции в 6,2%. По замыслу оно должно было покрыть рост цен на продукты и другие товары первой необходимости. Но пришла война и цены выросли как минимум на 30%. Так что в нынешних реалиях ноябрьский перерасчет пенсий не принесет ощутимого облегчения украинским пенсионерам.