Как проверить свежесть продуктов в магазине, если долго не было света

Последние несколько недель в Украине часто отключают электроэнергию. Это особенно остро чувствуют жители Киевщины, где света может не быть по несколько дней, или же его включают всего на пару часов днем. Конечно, это большой дискомфорт, но есть и другая проблема. Не все магазины имеют генераторы и как следствие продукция, хранящаяся в холодильниках, периодически размораживается. Как не отравиться? Как выбрать продукт, и что портится быстрее всего? Рассказываем, опираясь на слова экспертов.

В зоне риска молочка, рыба и мясная продукция

Конечно, наиболее тщательно нужно присматриваться к открытой молочной продукции. К примеру, сыр или творог продающийся на вес, то есть не в герметичной упаковке. Упакованный может продержаться несколько дней с периодическими отключениями света. А вот весовой, портится, если постоит не в холодильнике до 7 часов. Сардельки, колбасы, сосиски, рыба – срок годности таких продуктов максимум 72 часа.



“Основное, что портится – это охлажденное мясо, полуфабрикаты, вареные колбасные изделия, вареная колбаса, которая не была упакована, например, под вакуумом. Срок потребления таких продуктов – максимум 72 часа. И когда отключается свет, конечно, эти изделия очень страдают», – отмечают эксперты.

То есть с большой осторожностью следует покупать все, что хранится в открытом виде, не в вакуумной упаковке.

Как проверить, свежий ли продукт?

Следует учитывать вышеупомянутый нюанс, на счет открытого вида. И кроме этого учесть еще несколько факторов:

Дата упаковки. Конечно, в первую очередь проверьте не истек ли срок годности в целом. Ищите на упаковке информацию о государственном стандарте. Если он присутствует, такая продукция считается качественной. Ее приготовление и хранение тщательно контролируется. Обратите внимание на условия хранения. Если на упаковке пишет, что продукт должен храниться в пределах 5-7 градусов, это холодильник.

Если такой продукт стоит прямо на прилавке, то лучше его обойти.