Як перевірити свіжість продуктів в магазині, якщо довго не було світла
Останні кілька тижнів в Україні часто вимикають електроенергію. Це особливо гостро відчувають мешканці Київщини де світла може не бути по кілька днів, або ж його вмикають лише на пару годин вдень. Звісно це неабиякий дискомфорт, але є й інша проблема. Не всі магазини мають генератори і як наслідок продукція, яка зберігається в холодильниках періодично розморожується. Як не отруїтися? Як вибрати продукт, і що псується найшвидше? Розповідаємо спираючись на слова експертів.
В зоні ризику молочка, риба та м’ясна продукція
Звісно ж, найбільш ретельно треба придивлятися до молочної продукції, яка є відкритою. Наприклад, сир або творог який продається на вагу, тобто не в герметичній упаковці. Той що запакований може протриматись кілька днів з періодичними вимкненнями світла. А от ваговий, псується якщо постоїть не в холодильнику до 7 годин. Сардельки, ковбаси, сосиски, риба — термін придатності таких продуктів максимум 72 години.
“Основне, що псується – це охолоджене м’ясо, напівфабрикати, варені ковбасні вироби, варена ковбаса, яка не була упакована, наприклад, під вакуумом. Термін споживання таких продуктів – максимум 72 години. І коли відключається світло, звісно, ці вироби дуже страждають“, – зауважують експерти.
Тобто з великою обережністю варто купувати все, що зберігається у відкритому вигляді, не у вакуумній упаковці.
Як перевірити, чи продукт свіжий?
Потрібно враховувати вищезгаданий нюанс, на рахунок відкритого вигляду. І крім цього врахувати ще кілька факторів:
- Дату пакування. Звісно, в першу чергу перевірте чи не вийшов термін придатності загалом.
- Шукайте на пакуванні інформацію про державний стандарт. Якщо він присутній, то така продукція вважається якісною. Її приготування та зберігання ретельно контролюється.
- Зверніть увагу на умови зберігання. Якщо на упаковці пише, що продукт має зберігатися в межах 5-7 градусів, то це холодильник.
Якщо такий продукт стоїть просто на прилавку, то краще його оминути.
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