Як перевірити свіжість продуктів в магазині, якщо довго не було світла

Останні кілька тижнів в Україні часто вимикають електроенергію. Це особливо гостро відчувають мешканці Київщини де світла може не бути по кілька днів, або ж його вмикають лише на пару годин вдень. Звісно це неабиякий дискомфорт, але є й інша проблема. Не всі магазини мають генератори і як наслідок продукція, яка зберігається в холодильниках періодично розморожується. Як не отруїтися? Як вибрати продукт, і що псується найшвидше? Розповідаємо спираючись на слова експертів.

В зоні ризику молочка, риба та м’ясна продукція

Звісно ж, найбільш ретельно треба придивлятися до молочної продукції, яка є відкритою. Наприклад, сир або творог який продається на вагу, тобто не в герметичній упаковці. Той що запакований може протриматись кілька днів з періодичними вимкненнями світла. А от ваговий, псується якщо постоїть не в холодильнику до 7 годин. Сардельки, ковбаси, сосиски, риба — термін придатності таких продуктів максимум 72 години.

“Основне, що псується – це охолоджене м’ясо, напівфабрикати, варені ковбасні вироби, варена ковбаса, яка не була упакована, наприклад, під вакуумом. Термін споживання таких продуктів – максимум 72 години. І коли відключається світло, звісно, ці вироби дуже страждають“, – зауважують експерти.

Тобто з великою обережністю варто купувати все, що зберігається у відкритому вигляді, не у вакуумній упаковці.

Як перевірити, чи продукт свіжий?

Потрібно враховувати вищезгаданий нюанс, на рахунок відкритого вигляду. І крім цього врахувати ще кілька факторів:

Дату пакування. Звісно, в першу чергу перевірте чи не вийшов термін придатності загалом . Шукайте на пакуванні інформацію про державний стандарт. Якщо він присутній, то така продукція вважається якісною. Її приготування та зберігання ретельно контролюється. Зверніть увагу на умови зберігання. Якщо на упаковці пише, що продукт має зберігатися в межах 5-7 градусів, то це холодильник.

Якщо такий продукт стоїть просто на прилавку, то краще його оминути.