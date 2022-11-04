Хто ризикує втратити гроші у листопаді — астрологи дали невтішний прогноз 4 знакам Зодіаку

У листопаді деякі знаки Зодіаку ризикують втратити свої гроші. Астрологи попереджають: Терезам, Стрільцям, Левам та Водоліям потрібно поводитись обачніше із готівкою. Листопад випробовуватиме вас, щоб потім нагородити у грудні. Кого які проблеми чекають у фінансовому плані, читайте далі у гороскопі.

Водолій

На Водоліїв чекають незаплановані фінансові витрати. Краще відмовитись від необдуманих покупок. Зараз не час витрачати гроші. Будьте обережними з 11 по 16 листопада. Є ризик натрапити на шахраїв. Прибуток у листопаді на вас чекає непоганий, але через необачність можна втратити все зароблене. Якщо є така нагода, інвестуйте, друзі підкажуть гарну ідею.

Лев

Леви — королі по життю, але не у листопаді. Зірки рекомендують економити та заощаджувати. Потрібно створити фінансову подушку безпеки, якби складно це не було. Почніть відклади готівку, хоча б 10-15% свого доходу на місяць. Ви дуже полюбляєте витрачати все до останнього, і ризикуєте лишитись без нічого. Плануйте бюджет, рахуйте витрати, відмовтесь від кредитних коштів.

Терези

«Фінанси співають романси» — зірки не принесуть вам великих прибутків, але й нічого не заберуть. Весь місяць, якщо будете рацінальні, вийде у нуль. Що можуть зробити Терези? — переглянути своє ставлення до грошей. Постарайтеся не брати у листопаді у борг. Вдома може зламатися техніка, потрібно буде купувати нову чи платити за ремонт.

Стрілець

Стихія цього знаку — вогонь, що є абсолютно некерованою стихією. До грошей Стрільці ставлять несерйозно, тому що вони легко їм даються. У листопаді ви заробите менше, ніж очікували. До того ж знайомі відмовляться повертати старий борг. Тому буде важко у фінансовому плані. Відмовтесь від омріяної та запланованої поїздки, вдома буде безпечніше.