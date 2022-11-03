Умопомрачительная карьера и настоящая любовь: каким знакам зодиака в ноябре улыбнется удача

Для двух зодиакальных знаков ноябрь 2022 года станет настоящим «звездным часом». У них начнут одна за другой сбываться самые заветные мечты. Представителям этих счастливых знаков покорятся новые карьерные вершины, а кое-кто даже встретит свою настоящую любовь.

По словам астрологов, наиболее удачным ноябрь станет для Водолеев и Стрельцов. Они смогут перевернуть страницу и начать жизнь с чистого листа. Все проблемы останутся в прошлом, а на горизонте появятся новые заманчивые перспективы.

Водолей

Водолеи успешно справятся с важным проектом на работе. Причем в процессе его исполнения они воспользуются новой технологией, чем произведут незабываемое впечатление на руководство. После своего триумфа представители знака непременно получат повышение, да еще и неплохой бонус к зарплате.

Помимо увеличения доходов на основной работе, у Водолея могут появиться и дополнительные источники заработка. Это может быть депозит, успешная инвестиция или даже собственный небольшой бизнес. Самым успешным периодом для Водолеев станет середина ноября. Именно в это время уроженцам знака будут лучше всего удаваться рабочие дела, а принятые решения принесут существенную прибыль.

Стрелец

В ноябре одинокие Стрельцы наконец-то встретят человека, с которым захотят провести всю свою жизнь. Чувства будут настолько сильными, что ради них Стрельцы даже пожертвуют собственной свободой, которую ценят больше всего. Они начнут искать компромиссы и сделают все, чтобы сохранить этот союз.

Что же касается представителей знака, у которых уже есть пара, то они могут решиться на следующий шаг в отношениях. Некоторые Стрельцы примут решение жениться, другие – завести ребенка. Правда, такие знаменательные события в жизни представителей знака принесут им немало хлопот. Так что астрологи советуют спланировать все заранее и просчитать возможные расходы.