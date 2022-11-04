Некоторым пенсионерам начнут доплачивать по 4 000 грн к каждой пенсии: кого коснется

В Украине некоторым пенсионерам могут назначить дополнительные выплаты в сумме 4 тыс. грн. Соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение в Верховную Раду. Если парламентарии одобрят нововведения, то у части пожилых украинцев пенсия увеличится в несколько раз.

Как сообщили в Верховной Раде, речь идет о проекте закона №8032 от 14 сентября 2022 года. Его авторы предлагают внести изменения в Закон «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Согласно этому документу к заслуженным пенсионерам причислят также так называемых «борцов за независимость Украины в ХХ веке», то есть граждан, подвергшихся репрессиям коммунистического режима. Под репрессиями в давном случае подразумевается заключение или принудительное помещение в психбольницу по политическим или религиозным мотивам.

Если законопроект одобрят, доплату к пенсии начнут получать все пенсионеры, которые были репрессированы в период с 1917 по 1991 год. В дополнение к причитающимся им ежемесячным выплатам, «борцы за независимость» получат еще 200% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Поскольку такой прожиточный минимум сейчас составляет 2027 грн, то ежемесячная доплата будет равна 4 054 грн.

Пока неизвестно, сколько человек претендуют на такую ​​особую пенсию. В записке к законопроекту указывается, что их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен. Конечно же, советская власть репрессировала гораздо больше украинцев. Но поскольку эти события происходили достаточно давно, многие жертвы репрессий уже умерли. А те, кто остался в живых, сейчас в очень почтенном возрасте.

На сегодняшний день законопроект №8032 уже рассмотрели в профильном парламентском Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Так что вскоре он будет проголосован в Верховной Раде. Если документ успешно пройдет первое и второе чтение, а затем получит подпись президента, «борцы за независимость» Украины получат достойную компенсацию за пережитые страдания.