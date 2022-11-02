Максимум 10 гривень: ціна газу в Україні в листопаді

Постачальники газу показали, якими будуть ціни для населення у листопаді. 9 найбільших українських компаній вирішили зробити цю інформацію відкритою для усіх. Проаналізувавши їх пропозиції маємо середню вартість 1 кубометра у межах 7,7-9,9 гривні.

Ціни не сильно відрізняються від тогорічних, але вони продовжують рости.

5 з 9 постачальників поставили ціну нижчу за 8 гривень, троє пропонують купувати газ за ціною 8-9 грн, а ще одна компанія підняла вартість до 10 гривень за метр кубічний блакитного палива.

Абсолютний лідер серед компаній-постачальників газу в Україні, це «Нафтогаз». Майже 98 % побутових споживачів укладають договір з цією компанією. Їх ціна на листопад 7,96 грн/метр кубічний. Така вартість є однією з найнижчих, що сьогодні діють в країні.

Компанії «Еру Людям» та «Енерджі Трейд Груп» поставили ціну нижче, ніж у Нафтогаз. Споживачі “Ери” у листопаді сплачуватимуть по 7,7 гривні, а «Енерджи Трейд» по 7,799 гривні.

“Прикарпат Енерго Трейд” поставив ціну на рівні 7,98 гривні за кубометр. «Полтавгаз збут» пропонує споживачам сплачувати по 7,99 гривні за метр кубічний палива.

«Львівенергозбут» підняв ціну на 20 копійок (було 8,00, стало 8,20 грн). «Київські енергетичні послуги» та «Дніпровські енергетичні послуги» розрахували вартість газу і пропонують ціну 8,46 гривні. Ці дві компанії належать Ренату Ахметову.

Найвищу вартість пропонує «СвітлоГаз» — 9 гривень 99 копійок за кубічний метр. Вартість вказана без урахування ПДВ, якщо додати ще 20%, вийде кругла сума у платіжках.

При чому ціни діють для тих, хто вже є клієнтами компаній. Громадяни, які лише обирають, з ким укласти договір, можуть отримати пропозиції із цінами, що перевищують наявні. Тому важливо вивчити тарифні плани компаній, умови типових договорів, а потім обирати постачальника.