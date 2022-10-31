Цены на картофель резко изменились и сильно удивили украинцев

С начала войны украинцы привыкли, что продукты постоянно растут в цене. Правительство уже и не скрывает того, что цены будут только увеличиваться. Это связано со многими факторами, так или иначе образовавшимися из-за войны. И вот в последние дни месяца приятно удивил картофель. Его цена снизилась сразу на 3 гривны и сейчас стоит в среднем 7-8 гривен за килограмм по разным торговым сетям. Это произошло, несмотря на то, что эксперты прогнозировали рост цен на все овощи, из-за плохой погоды, которая была в сентябре и существенные потери урожая.

Эксперты объяснили, почему цены пошли вниз

Затяжные дожди должны были способствовать подорожанию картофеля, а в результате наоборот, его цена снизилась. Это связано с тем, что много картофеля просто не может долго храниться. Он начнет гнить. Поэтому сейчас его нужно как можно быстрее реализовать. Есть и еще одно объяснение такого скачка цен. Мол фермеры просто хотят избавиться от урожая, не понимая, что будет дальше. А это уже немного проблема.



“Текущие цены на картофель в Украине, которые уже опустились ниже прошлогоднего уровня, заставляют задуматься, хватит ли собранного урожая в 2022 году до конца нынешнего маркетингового сезона (июль-июнь)? Если фермеры и дальше будут пытаться в максимально сжатые сроки избавиться от всех имеющихся объемов картофеля, во второй половине сезона сможет стать актуальным вопрос об импорте данной продукции в Украину“, – отметили эксперты.

В то же время резко дорожают другие продукты

Больше всего удивляют украинцев цены на куриные яйца. Кое-где цена десятка уже превысила 60 гривен и говорят, что это еще не конец. Все потому, что на востоке уничтожено много птицеферм. А еще, мелкие предприниматели просто закрывают свой бизнес из-за безумных цен на электроэнергию. Еще одним фактором стал сезон. С приходом холодов куры гораздо меньше несутся.