Ціни на картоплю різко змінилися та сильно здивували українців

Від початку війни українці звикли, що продукти постійно ростуть в ціні. Уряд вже й не приховує того, що ціни лише збільшуватимуться. Це пов’язано з багатьма факторами, які так чи інакше утворилися через війну. І ось в останні дні місяця приємно здивувала картопля. Її ціна знизилася одразу на 3 гривні і зараз коштує в середньому 7-8 гривень за кілограм по різних торгових мережах. Це сталось попри те, що експерти прогнозували ріст цін на всі овочі, через погану погоду, яка була у вересні та суттєві втрати урожаю.

Експерти пояснили, чому ціни пішли вниз

Затяжні дощі мали сприяти подорожчанню картоплі, а в результаті навпаки, її ціна знизилась. Це мовляв пов’язано з тим, що багато картоплі просто не може довго зберігатися. Вона почне гнити. Тому зараз її потрібно якнайшвидше реалізувати. Є й ще одне пояснення такого стрибка цін. Що мовляв фермери просто хочуть позбутися врожаю, не розуміючи, що буде далі. А це вже трохи проблема.

“Поточні ціни на картоплю в Україні, які вже опустилися нижче за торішній рівень, змушують замислитись, чи вистачить зібраного врожаю в 2022 році до кінця нинішнього маркетингового сезону (липень-червень)? Якщо фермери й надалі намагатимуться в максимально стислі терміни позбутися всіх наявних обсягів картоплі, у другій половині сезону зможе стати актуальним питання про імпорт даної продукції до України”, – зазначили експерти.

Водночас різко дорожчають інші продукти



Найбільше дивують українців ціни на курячі яйця. Подекуди ціна десятка вже перевищила 60 гривень і кажуть, що це ще не кінець. Все через те, що на сході знищено багато птахоферм. А ще, дрібні підприємці просто закривають свій бізнес через шалені ціни на електроенергію. Ще одним фактором став сезон. З приходом холодів кури набагато менше несуться.