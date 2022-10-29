Враг активизируется: астролог предупредил украинцев об опасности и назвал важные даты 

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что солнечное затмение, которое можно было наблюдать в Украине, и в россии повлияет на обе страны.

Затмение несет негатив не только в день происшествия, но и еще несколько дней в обе стороны. Грубо говоря, неделя до затмения и неделя после. Вероятно рашисты все еще попытаются оставить украинцев без света.

Коридор затмений продлится с 25 октября и до 8 ноября. Этот период будет очень тяжелым, но уже в конце ноября удача будет полностью на стороне Украины.

Во время солнечного затмения активизируются разрушающие силы природы. Также Луна воссоединяется с Меркурием. Когда это происходит в 29 лунный день, то на Земле темные силы распространяют страх и панику.

Астролог напоминает, что россия уже начала распространять информацию о “грязной бомбе”, которую власти Украины пытаются изготовить и использовать для провокации. Хоть это и явная ложь, люди встревожены, ведь именно наш враг может взорвать грязную бомбу, чтобы очернить Украину на мировой арене.

Но не стоит волноваться. Уже после 8 ноября ситуация улучшится, а на фронте может наступить переломный момент, который приблизит нашу страну к победе над силами зла.

В то же время нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги и иметь запас фонариков, батареек, павербанков и еды с длительным сроком хранения и быстрого приготовления. Ведь несмотря на все усилия сил противовоздушной обороны ракеты продолжают попадать по объектам критической инфраструктуры. Регулярные аварийные отключения света вынуждают нас быть готовыми ко всему. Но свет рано или поздно победит тьму. Украинцы готовы пережить зиму в темноте, лишь бы не иметь ничего общего со страной, которая уничтожает наши дома и убивает наших детей.