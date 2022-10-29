Складно назвати корисними: ТОП-3 улюблених продуктів довгожителів

Група вчених вивчала спосіб життя шести осіб, які дожили до 100 років. Вони виявили, що на тривалість життя впливають харчові звички, фізична активність, рівень стресу та соціально-економічний статус. Водночас довгожителі розповіли про продукти, які їм подобаються.

Шоколад

Жінка, яка прожила понад 120 років, розповіла, що вона часто вживала шоколад. Чи допоміг він дожити до глибокої старості? Питання залишається відкритим. Але варто розуміти, що користь може бути лише від якісного, справжнього шоколаду. Найкраще вибирати шоколад із максимально високим вмістом какао.

Оливкова олія

Американська кардіологічна асоціація стверджує, що в оливковій олії високий вміст мононенасичених жирних кислот, які сприятливо впливають на роботу серцево-судинної системи.

Портвейн

Алкоголь загалом не найкраще впливає на здоров’я. Більше того може провокувати хвороби. Але якісне червоне вино чи портвейн можуть знизити ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи.

Увага! У жодному разі не сприймайте цей матеріал як інструкцію для довгожителя. Це лише улюблені продукти кількох довгожителів. У розумній кількості вони можуть позитивно впливати на організм, але їх надлишок може нашкодити.

Харчуйтеся розумно та звертайте увагу на якість продуктів. Чим менше добавок, підсилювачів смаку та інших Е-добавок у продуктах, тим більше в них користі.

Щодо достовірності цих даних, то тут виникають питання. Група довгожителів складалася лише з 6 осіб. Це більше спостереження вчених, аніж серйозне дослідження. Тому ставтеся до цієї інформації не з усією серйозністю, але врахуйте цю інформацію. Якісні продукти, навіть якщо це алкоголь чи солодощі точно не скоротять тривалість життя.