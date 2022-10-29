Ворог активізується: астролог попередив українців про небезпеку та назвав важливі дати

Затемнення несе негатив не тільки в день пригоди, але ще кілька днів в обидві сторони. Грубо кажучи, тиждень до затемнення та тиждень після. Ймовірно, рашисти все ще спробують залишити українців без світла.

Коридор затемнень триватиме з 25 жовтня до 8 листопада. Цей період буде дуже важким, але вже наприкінці листопада успіх буде повністю на боці України.

Під час сонячного затемнення активізуються руйнівні сили природи. Також Місяць возз’єднується з Меркурієм. Коли це відбувається у 29 місячний день, то на Землі темні сили поширюють страх і паніку.

Астролог нагадує, що росія вже почала поширювати інформацію про “брудну бомбу”, яку влада України намагається виготовити та використати для провокації. Хоч це й брехня, люди стривожені, адже саме наш ворог може підірвати брудну бомбу, щоб очорнити Україну на світовій арені.

Але не варто хвилюватись. Вже після 8 листопада ситуація покращає, а на фронті може настати переломний момент, який наблизить нашу країну до перемоги над силами зла.

У той же час не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги та мати запас ліхтариків, батарейок, павербанків та їжі з тривалим терміном зберігання та швидкого приготування. Адже, незважаючи на всі зусилля сил протиповітряної оборони, ракети продовжують потрапляти по об’єктах критичної інфраструктури. Регулярні аварійні відключення світла змушують нас бути готовими до всього. Але світло рано чи пізно переможе пітьму. Українці готові пережити зиму в темряві, аби не мати нічого спільного з країною, яка нищить наші будинки та вбиває наших дітей.