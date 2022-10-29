600 гривен ежемесячно: кто из пенсионеров получит новую надбавку в декабре

С 1 декабря 2022 года в Украине пройдет масштабный перерасчет прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Таким образом будет увеличена минимальная и максимальная пенсионные выплаты в Украине.

Получается, что минимальную пенсию в Украине увеличат на 66 гривен, а максимальную на 660 гривен.

Перерасчет предусмотрен бюджетом Пенсионного фонда на 2022 год. Также об этом заявили в Министерстве социальной политики Таким образом прожиточный минимум для пенсионеров вырастет до 2093 гривны вместо 2027. То есть минимальная пенсия увеличится на 3,5%. В то же время максимальная пенсия составит 20 930 грн, вместо 20 270 грн.

В Минсоцполитики отмечают, что эта надбавка будет касаться только трех категорий пенсионеров:

Те, у кого недостаточно стажа, и они могут рассчитывать на пенсию ниже минималки. По факту такие лица получают минимальную пенсию, а увеличение получают вместе с повышением прожиточного минимума. Лица, получающие максимальную пенсию. Это касается тех, кто получал высокую заработную плату или их выплаты рассчитывались по особой формуле. При этом максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов. Лица с большим стажем. За каждый год работы сверх нормы пенсию увеличат на 1%. До декабря это 20,27 грн в месяц, с декабря – 20,93 гривны.

Такое повышение вряд ли существенно повлияет на уровень жизни пенсионеров. Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики готовят законопроект, согласно которому меценаты смогут помогать пенсионерам любой денежной суммой. Надеемся, что ВР поддержит этот закон и пенсионеры смогут хоть немного улучшить качество жизни. Предполагается, что 70% от пожертвования мецената получит выбранный им пенсионер, остальные 30% перейдут на государственный счет. Деньги будут использоваться для повышения пенсионных выплат всем украинским пенсионерам.