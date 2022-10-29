600 гривен ежемесячно: кто из пенсионеров получит новую надбавку в декабре
С 1 декабря 2022 года в Украине пройдет масштабный перерасчет прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Таким образом будет увеличена минимальная и максимальная пенсионные выплаты в Украине.
Получается, что минимальную пенсию в Украине увеличат на 66 гривен, а максимальную на 660 гривен.
Перерасчет предусмотрен бюджетом Пенсионного фонда на 2022 год. Также об этом заявили в Министерстве социальной политики Таким образом прожиточный минимум для пенсионеров вырастет до 2093 гривны вместо 2027. То есть минимальная пенсия увеличится на 3,5%. В то же время максимальная пенсия составит 20 930 грн, вместо 20 270 грн.
В Минсоцполитики отмечают, что эта надбавка будет касаться только трех категорий пенсионеров:
- Те, у кого недостаточно стажа, и они могут рассчитывать на пенсию ниже минималки. По факту такие лица получают минимальную пенсию, а увеличение получают вместе с повышением прожиточного минимума.
- Лица, получающие максимальную пенсию. Это касается тех, кто получал высокую заработную плату или их выплаты рассчитывались по особой формуле. При этом максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов.
- Лица с большим стажем. За каждый год работы сверх нормы пенсию увеличат на 1%. До декабря это 20,27 грн в месяц, с декабря – 20,93 гривны.
Такое повышение вряд ли существенно повлияет на уровень жизни пенсионеров. Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики готовят законопроект, согласно которому меценаты смогут помогать пенсионерам любой денежной суммой. Надеемся, что ВР поддержит этот закон и пенсионеры смогут хоть немного улучшить качество жизни. Предполагается, что 70% от пожертвования мецената получит выбранный им пенсионер, остальные 30% перейдут на государственный счет. Деньги будут использоваться для повышения пенсионных выплат всем украинским пенсионерам.
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