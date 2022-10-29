600 гривень щомісяця: хто з пенсіонерів отримає нову надбавку у грудні
З 1 грудня 2022 року в Україні відбудеться масштабний перерахунок прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Таким чином буде збільшено мінімальну та максимальну пенсійні виплати в Україні.
Виходить, що мінімальну пенсію в Україні збільшать на 66 гривень, а максимальну на 660 гривень.
Перерахунок передбачено бюджетом Пенсійного фонду на 2022 рік. Також про це заявили в Міністерстві соціальної політики. Таким чином прожитковий мінімум для пенсіонерів зросте до 2093 гривень замість 2027. Тобто мінімальна пенсія збільшиться на 3,5%. Водночас максимальна пенсія становитиме 20 930 грн, замість 20 270 грн.
У Мінсоцполітики зазначають, що ця надбавка стосуватиметься лише трьох категорій пенсіонерів:
- Ті, у кого недостатньо стажу, і вони можуть розраховувати на пенсію нижче за мінімалку. Фактично такі особи одержують мінімальну пенсію, а збільшення одержують разом із підвищенням прожиткового мінімуму.
- Особи, які отримують максимальну пенсію. Це стосується тих, хто отримував високу заробітну плату, або їх виплати розраховувалися за особливою формулою. При цьому максимальна пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів.
- Особи з великим стажем. За кожний рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1%. До грудня це 20,27 грн на місяць, з грудня – 20,93 гривні.
Таке підвищення навряд чи суттєво вплине на рівень життя пенсіонерів. Раніше повідомлялося, що у Мінсоцполітики готують законопроєкт, згідно з яким меценати зможуть допомагати пенсіонерам будь-якою грошовою сумою. Сподіваємось, що ВР підтримає цей закон і пенсіонери зможуть хоч трохи покращити якість життя. Передбачається, що 70% від пожертвування мецената отримає обраний ним пенсіонер, решта 30% перейдуть на державний рахунок. Гроші будуть використовуватись для підвищення пенсійних виплат усім українським пенсіонерам.
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