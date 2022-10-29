600 гривень щомісяця: хто з пенсіонерів отримає нову надбавку у грудні

З 1 грудня 2022 року в Україні відбудеться масштабний перерахунок прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Таким чином буде збільшено мінімальну та максимальну пенсійні виплати в Україні.

Виходить, що мінімальну пенсію в Україні збільшать на 66 гривень, а максимальну на 660 гривень.

Перерахунок передбачено бюджетом Пенсійного фонду на 2022 рік. Також про це заявили в Міністерстві соціальної політики. Таким чином прожитковий мінімум для пенсіонерів зросте до 2093 гривень замість 2027. Тобто мінімальна пенсія збільшиться на 3,5%. Водночас максимальна пенсія становитиме 20 930 грн, замість 20 270 грн.

У Мінсоцполітики зазначають, що ця надбавка стосуватиметься лише трьох категорій пенсіонерів:

Ті, у кого недостатньо стажу, і вони можуть розраховувати на пенсію нижче за мінімалку. Фактично такі особи одержують мінімальну пенсію, а збільшення одержують разом із підвищенням прожиткового мінімуму.

Особи, які отримують максимальну пенсію. Це стосується тих, хто отримував високу заробітну плату, або їх виплати розраховувалися за особливою формулою. При цьому максимальна пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів.

Особи з великим стажем. За кожний рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1%. До грудня це 20,27 грн на місяць, з грудня – 20,93 гривні.

Таке підвищення навряд чи суттєво вплине на рівень життя пенсіонерів. Раніше повідомлялося, що у Мінсоцполітики готують законопроєкт, згідно з яким меценати зможуть допомагати пенсіонерам будь-якою грошовою сумою. Сподіваємось, що ВР підтримає цей закон і пенсіонери зможуть хоч трохи покращити якість життя. Передбачається, що 70% від пожертвування мецената отримає обраний ним пенсіонер, решта 30% перейдуть на державний рахунок. Гроші будуть використовуватись для підвищення пенсійних виплат усім українським пенсіонерам.