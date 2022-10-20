С 1 октября у украинцев увеличились пенсии: кому и сколько добавили

После последнего перерасчета пенсий, проведенного в Украине с 1 октября, у части пенсионеров увеличилась сумма ежемесячных выплат. Таких пенсионеров, по данным Пенсионного фонда, около 2,8 миллиона. С октября они начали получать в среднем на 231 грн больше, чем раньше.

Перерасчет выплат украинским пенсионерам с 1 октября произошел в связи с плановым повышением минимальной зарплаты в стране до 6700 грн (ранее – 6500 грн). Таким образом, минимальная пенсия по выслуге лет сразу же подскочила до 2680 грн. Такую минималку в Украине получают 1,5 млн. пенсионеров в возрасте 65 лет и старше, имеющих полный трудовой стаж: более 30 лет – для женщин и более 35 лет – для мужчин.

Помимо минималки этой категории пенсионеров насчитывают также ряд доплат, в частности:

возрастная компенсация в сумме 300 грн. лицам в возрасте 70-75 лет – получают 1,2 млн. пенсионеров;

надбавка в размере 701 грн. для лиц с инвалидностью – получают 14,1 тыс. пенсионеров.

Также в ПФУ отчитались о том, что украинцам преклонных лет, которым уже исполнилось 70 лет, минимальную пенсию с 1 октября повысили до 3000 грн. Но такую ​​пенсию старики будут получать только при наличии соответствующего количества лет стажа:

от 30 лет – для женщин;

от 35 лет – для мужчин.

Пенсионерам объяснили, если страховой стаж «не дотягивает» до государственных требований, минималка рассчитывается в соответствии с количеством отработанных лет, основываясь на сумме 3000 грн.

В Пенсионном фонде Украины также напомнили работающим пенсионерам о необходимости сообщать свой трудовой статус. Ведь пенсия пожилых людей, работающих и получающих зарплату, не включает доплаты по возрасту, индексации и другие надбавки. Если ПФУ будет не в курсе наличия у пенсионера дополнительного дохода, ему будут начислять слишком большую пенсию. А когда все выяснится, пенсионера заставят вернуть государству незаконно полученные средства.