В Приват24 запустили долгожданную функцию: украинцы в восторге

Государственный ПриватБанк на днях обновил свое мобильное приложение Приват24, добавив в него долгожданную функцию. С ее помощью физлица предприниматели теперь смогут платить налоги прямо из банковского приложения и тратить на это всего несколько минут.

В частности, в Приват24 можно уплатить единый налог, единый социальный взнос, военный сбор и остальные платежи в бюджет. Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно лишь установить последнюю версию приложения, то есть обновить его.

Совершить бюджетный платеж в Приват24 можно так:

выбрать на главном экране приложения меню «Бизнес»;

перейти к пункту «Платеж в бюджет»;

выбрать получателя и номер его банковского счета;

когда на экране появится блок «Данные платежа», выбрать код, соответствующий уплачиваемому налогу, а также указать сумму и номер счета, с которого нужно списать деньги;

тщательно проверить свои личные данные;

подписать созданный платеж, используя SmartID.

В банке отметили, что сейчас уделяют особое внимание развитию услуг для малого бизнеса. Ведь индивидуальные предприниматели играют очень важную роль в украинской экономике, особенно сейчас, во время войны.

В этот раз «фопы» получили новый сервис для уплаты налогов в госбюджет. Им больше не нужно пользоваться специальными приложениями для бизнес-клиентов и погружаться в бюрократические детали. Совершить бюджетные платежи теперь можно гораздо проще, из привычного мобильного банка. Но, по всей видимости, уплата налогов в Приват24 – это еще не все, чем планируют удивить «фопов» в ведущем финучреждении страны. Так что с нетерпением будем ждать следующих обновлений.

Напомним, что в ПриватБанке недавно появилась новая программа, призванная привлечь украинский и бизнес к внешнеэкономической деятельности. Участники этой программы, которые откроют валютный счет или активируют его, смогут в течение шести месяцев не платить комиссию за совершение операций по обмену валют.