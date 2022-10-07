Октябрьское Полнолуние поставит точку в отношениях трех знаков Зодиака

В воскресенье 9 октября будет наблюдаться Полнолуние. Оно всегда оказывает большое влияние на те или иные знаки Зодиака. Иногда это влияние положительное, а иногда совсем наоборот. В этот раз хороших новостей у астрологов нет. Для трех знаков Зодиака это воскресенье станет концом их личных отношений. Ну, конечно, если для этого есть какие-то предпосылки. Разойдутся те пары, между которыми уже давно не все хорошо. Полнолуние окончательно поможет разорвать им любые связи.

Овен

Овны устали. Они больше не хотят работать над своими отношениями. Они не хотят больше искать компромиссы и думать, как выйти на лучшее взаимопонимание с партнером. В то же время, разрыв будет тяжелым, и эти выходные станут для Овнов одними из самых драматичных. Всего можно было бы избежать, если бы Овны научились принимать более взвешенные и рациональные решения. Этот представитель зодиакального круга лучше закроется в себе, или просто устроит скандал. Но не будет решать проблему спокойно путём терпеливого диалога.

Рак

У Раков накопилось внутри очень много эмоций и не все они положительны. В отношениях сейчас не все в порядке и проблемы накапливаются, как снежный ком. Раки банально не знают, как это донести до партнера и выберут очень проигрышную тактику — закрыться в себе. Это может поставить точку и в столь зыбких отношениях. Астрологи видят, что некоторые Раки устали бороться за счастливую семейную жизнь и сосредоточятся на собственных проектах, на работе и собственных желаниях.

Лев

Многие представители этого знака пока не испытывают той страсти в отношениях, которая была в начале. Это их подавляет, ведь Львы любят жить по полной и брать от жизни все, что она может предложить. Решением станет разрыв отношений и поиск нового партнера. Пройдет ли Лев легко этот этап? Нет.