Жовтнева Повня поставить крапку в стосунках трьох знаків Зодіаку

В неділю 9 жовтня спостерігатиметься Повня. Вона завжди має неабиякий вплив на ті чи інші знаки Зодіаку. Інколи цей вплив позитивний, а інколи зовсім навпаки. Цього разу хороших новин у астрологів немає. Для трьох знаків Зодіаку ця неділя стане кінцем у їхніх особистих стосунках. Ну звісно якщо для цього є якісь передумови. Розійдуться ті пари, між якими вже давно не все гаразд. Повня остаточно допоможе розірвати їм будь-які зв’язки.

Овен

Овни втомилися. Вони не хочуть більше працювати над своїми стосунками. Вони не хочуть більше шукати компромісів і думати, як вийти на краще взаєморозуміння з партнером. Водночас розрив буде важким, і ці вихідні стануть для Овнів одними з найдраматичніших. Всього можна було б уникнути, якби Овни навчилися приймати більш зважені та раціональні рішення. Цей представник зодіакального кругу краще закриється в собі, або ж просто влаштує скандал. Але не буде вирішувати проблему спокійно шляхом терплячого діалогу.

Рак

У Раків накопичилося всередині дуже багато емоцій і не всі вони позитивні. В стосунках зараз не все в порядку і проблеми накопичуються, як сніжний ком. Раки банально не знають, як це все донести до партнера і виберуть дуже програшну тактику — закритися в собі. Це може поставити крапку й у так хитких відносинах. Астрологи бачать, що деякі Раки втомилися боротися за щасливе сімейне життя, тож зосередяться на власних проектах, на роботі і власних бажаннях.

Лев

Багато представників цього знаку наразі не відчувають тієї пристрасті в стосунках, яка була на початку. Це їх пригнічує, адже Леви люблять жити на повну та брати від життя все, що воно може запропонувати. Рішенням стане — розрив стосунків та пошук нового партнера. Чи пройде Лев легко цей етап? Ні.