Вільних вакансій стало більше ніж до війни: кого шукають роботодавці прямо зараз?

Ринок праці відверто штормить. На початку війни пропозицій від роботодавців не було зовсім. Потім вони почали з’являтися, але лише в окремих категоріях: торгівля, логістика. Влітку ситуація лише трішки покращилася, але до довоєнної не повернулася. Експерти прогнозували, що й восени особливих змін очікувати не варто, але статистика говорить протилежне. Наразі, кількість вакансій настільки зросла, що її можна вважати такою ж, як було до 24 лютого. Причому працівники потрібні у різноманітних сферах.

Де найбільше шукають працівників?

На даний момент найбільше вакансій у Києві та області, в Івано-Франківську, Львові, Одесі і Дніпрі. Приємно дивує ринок праці в Харкові, Миколаєві та Чернігові. І це при тому, що перші два міста регулярно обстрілюються ворогом. Непогана ситуація й в усіх інших містах.

Загалом вона вже дуже наближена до тієї, яку можна було спостерігати до війни. Стосовно спеціалістів, яких потребують, то це:

Водії. Їх потрібно було і на початку війни і зараз. Логістика дуже постраждала, а багато чоловіків потрапили під мобілізацію. Зараз це все потребує відновлення та нових кадрів. Продавці-консультанти та менеджери з продажу. Торгівля стрімко розвивається. Бухгалтери. Кухарі та офіціанти.

Якщо виділяти конкретні галузі, то найбільше вакансій є в готельно-ресторанному бізнесі, в торгівлі, а також на виробництвах і різноманітних підприємствах.

Хороша тенденція й в інших сферах

Помалу оживають творчі галузі. Є потреба в дизайнерах, в фахівцях зі страхування, в спеціалістах банківської справи. Також, великий попит на кваліфікований медичний персонал, особливо акушерів, медсестер та санітарів.

Щоправда, не надто кардинальні зміни спостерігаються у плані зарплати. Мінімалка зросла лише на 200 гривень, тоді як середня зарплата в деяких містах нижча ніж була до війни і поки що роботодавці не квапляться її переглядати.