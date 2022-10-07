В скором времени в Украине подорожает сахар: какую цену прогнозируют эксперты

Сахара в Украине в следующем году хватит всем. Отечественные аграрии заверили, что засеянная в этом году сахарная свекла даст урожай, полностью покроющий потребности украинцев. Но, несмотря на это, эксперты убеждены, что стоимость сахара-песка в 2023 году вырастет как минимум на 10%.

Ситуацию прокомментировал заместитель директора Института агроэкономики Николай Пугачев. Он отметил, что в этом году было засеяно 180 гектаров сахарной свеклы. Из них можно получить от 100 до 150 тысяч. тонн сахара. Для населения Украины такого количества вполне достаточно. Тем более что за время войны часть граждан уехала из страны. Соответственно, внутреннее потребление сахара ощутимо сократилось.

Кроме того, с прошлого года остались запасы в объеме почти 300 тыс. тонн сахара. Поскольку в 2021 году в Украине было потреблено гораздо меньше сахара, чем было выращено.

Но значительные запасы сахара-песка не помогут украинцам избежать его удорожания. Ведь проблема здесь в глобальном повышении цен на этот продукт, начавшемся еще в прошлом году. В 2021 году сахар вырос в цене более чем на 60%. В большой степени это вышло под влиянием мирового рынка.

Дело в том, что из-за внезапных заморозков в Бразилии, пришедшихся на лето 2021 года, была недополучена значительная часть урожая сахарного тростника. Мировое производство сахара сократилось, что повлекло за собой его подорожание.

Еще одним важным фактором, влияющим на стоимость сахара, по словам эксперта, являются цены на энергоресурсы. Именно от них на 70% зависит окончательный ценник сахар-песок. Из-за подорожания практически всех видов горючего удержать текущую цену на сахар практически невозможно.

Пугачев прогнозирует, что цена сахара в Украине в следующем году изменится на 10-12%. То есть, если сейчас килограмм сахара стоит в среднем 34,7 гривны, то в 2023 году его стоимость достигнет 38-39 грн.