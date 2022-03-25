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Літак президента Польщі здійснив аварійну посадку

25.03.2022
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літак президента Польщі

Літак президента Польщі Анджея Дуди , який летів на зустріч з американським лідером Джо Байденом , здійснив аварійну посадку у Варшаві . Про це повідомляє ТАРС із посиланням на канцелярію Дуди.


Уточнюється, що зустріч президентів має відбутися у польському місті Жешув . «Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави. Зараз ми чекаємо на виліт резервного літака в Жешув», — заявили в канцелярії.

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Там уточнили, що програма зустрічі Дуди та Байдена у зв’язку із подією буде трохи змінена. При цьому президент Польщі має намір провести церемонію привітання Байдена, який уже дістався до місця зустрічі. Також у ТАРС повідомили, що Дуда вже вилетів із Варшави і за десять хвилин прибуде до Жешува.

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25.03.2022
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