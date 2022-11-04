Грудневий перерахунок пенсій: хто отримає на пів тисячі більше

Попри те, що в Україні йде війна, всі перерахунки та підвищення пенсій у 2022 році виконанувалися у строк. Зокрема у жовтні пенсіонерам у віці понад 70 років підвищили мінімальну пенсію до 3000 грн та встановили вікову доплату. Із запланованих на 2022 рік змін залишився лише грудневий перерахунок пенсій, який у Пенсійному фонді також обіцяють провести без затримок.

Перерахунок пенсійних виплат українців у грудні буде пов’язаний із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відтак мінімальна пенсія в Україні зросте з 2027 грн до 2093 грн, тобто на 66 грн. Більше пощастить пенсіонерам, що отримують максимальну пенсію. У них щомісячні виплати збільшаться аж на 660 грн, з 20 270 грн до 20 930 грн.

При цьому у Мінсоцполітики зазначили, що підвишку отримають лише кілька категорій пенсіонерів, зокрема:

отримувачі мінімальної пенсії (включно з тими, що мають недостатню кількість років страхового стажу);

отримувачі максимальної пенсії (згідно з законом така пенсія не може бути вищою за 10 прожиткових мінімумів);

пенсіонери, чий трудовий стаж перевищує норму (30 років – для жінок, 35 років – для чоловіків). За кожен «зайвий» рік стажу їм будуть доплачувати по 20,93 грн щомісяця.

Не варто забувати й про доплати за віком. В Україні всі пенсіонери, старші за 70 років, отримують додаткові виплати до кожної пенсії. Наразі діють такі доплати:

70-75 років – 300 грн на місяць;

75-80 років – 456 грн на місяць;

більше 80 років – 579 грн на місяць.

Варто зазначити, що грудневий перерахунок буде останнім підвищенням пенсій аж до 2024 року. Тобто протягом наступного року, не зважаючи на очікувану інфляцію у 27%, розмір пенсій українців не збільшиться ні на гривню. Адже у проекті державного бюджету на 2023 рік не заплановано жодних змін в розмірі пенсій та навіть зарплат українців.