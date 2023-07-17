Українці мають сплатити 100 гривень за квадратний метр навіть якщо не прийшла квитанція

Починаючи з 1 липня, власники житла будуть зобов’язані сплачувати податок на свої “додаткові квадратні метри”. Однак цей так званий “податок на розкіш”, як його зазвичай називають, поширюється не на всі об’єкти житлової нерухомості.

Хто підпадає під дію цього податку на житло та скільки доведеться платити, роз’яснює в Telegram-каналі адвокат Адвокатського об’єднання “Вертикаль” Марія Левченко.

Хто є платником податку на житло

Платниками податку на житло стануть власники квартир, площа яких перевищує 60 квадратних метрів, та житлових будинків, площа яких перевищує 120 квадратних метрів. Якщо у власності є різні види житлової нерухомості, податок сплачується, якщо сукупна площа перевищує 180 квадратних метрів.

Левченко радить: “Сплатити податок потрібно протягом 60 днів на підставі квитанції, яка повинна була надійти до 1 липня цього року на вашу адресу реєстрації. Якщо ви її не отримали, необхідно самостійно звернутися до податкової, щоб уникнути накопичення боргу”.

Розрахунок податку

“Розмір податку прив’язаний до мінімальної заробітної плати за рік, за який сплачується податок. Він становить 1,5% від мінімальної заробітної плати. На 2022 рік вартість “додаткових квадратних метрів” становить 97 гривень 50 копійок”, – уточнює юрист.

Варто зазначити, що мінімальна заробітна плата у 2023 році становить 6700 гривень. Тому максимальна ставка податку на нерухомість цього року не повинна перевищувати 100 гривень 50 копійок за квадратний метр.

Податкові органи обчислюють суму податку з об’єкта/об’єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб.

Кожен власник може самостійно розрахувати точну суму до сплати. Наприклад, особа, яка має приватний будинок площею 156 квадратних метрів, має сплатити за 36 квадратних метрів, оскільки неоподатковувана площа будинку становить 120 квадратних метрів. Таким чином, помноживши 36 квадратних метрів на 100,5 гривень, ми отримаємо суму податку в розмірі 3 618 гривень.

Чи поширюється податок на власників нерухомості на окупованих територіях?

Під час воєнного стану закон передбачає випадки, коли власники нерухомості можуть бути звільнені від сплати податку.

У 2023 році від сплати податку на нерухомість звільняються такі власники житла:

власники житла, об’єкти нерухомості яких розташовані на територіях, де проводяться (або проводилися) військові дії

власники нерухомості, об’єкти яких розташовані на територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією

Власники житла, об’єкти нерухомості яких втратили придатність для проживання внаслідок військової агресії Російської Федерації