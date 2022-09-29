Октябрь принесет плохие новости: каким знакам зодиака ждать беды

Октябрь для некоторых знаков зодиакального круга начнется с неприятностей. Они могут потерять большую сумму денег, попасть в ДТП или ссориться с близкими людьми. Самыми пасмурными первые дни октября станут для Овнов, Близнецов и Стрельцов. Чтобы пережить нелегкие времена, им придется запастись терпением.

Овен

Овнов в начале октября будет беспокоить какое-то недоброе предчувствие. И не зря. Их планы начнут рассыпаться на виду. Мелкие неприятности в считанные дни превратятся в настоящие проблемы. Все это будет сродни началу затяжной «черной полосы». Как на работе, так и в быту все пойдет кувырком. Возможны ссоры с руководством, поломка бытовой техники или автомобиля. А последней каплей, исчерпающей терпение Овена, станет ссора с любимым человеком.

Близнецы

Уроженцы знака в октябре рискуют попасть в огромную передрягу. Они могут стать жертвами мошенников и избавиться от всех своих сбережений. Также астрологи советуют Близнецам осторожничать в принятии важных решений или заключении сделок на работе. Возможны недоразумения, которые в результате повлекут за собой проблемы с руководством, а может даже потерю должности. Садиться за руль в эти дни представителям знака вообще не стоит. Уж больно велика вероятность попасть в ДТП. Хотя и в роли пешехода тоже нужно быть очень осторожными.

Стрелец

Для Стрельцов второй месяц осени начнется с финансовых проблем. Нехватка денег поставит под вопрос все планы представителей знака на будущее. Еще хуже Стрельцам станет из-за внезапной ссоры с близкими родственниками или коллегами. «На эмоциях» они наговорят много лишнего, о чем скоро начнут сожалеть. Астрологи советуют импульсивным уроженцам знака взять себя в руки и успокоиться. Лучше вовремя умолчать, чем потом ломать голову, как восстановить отношения.