Стало известно, чего больше всего боятся украинцы после окончания войны

Наибольшим разочарованием для украинцев после войны станет безнаказанность россии. Большинству граждан эта война причинила глубокую душевную боль. Так что если страна-агрессор не будет наказана за свои ужасные преступления в Украине, люди просто не смогут с этим смириться.

О такой позиции украинцев свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии, в котором приняли участие 2000 граждан. У каждого из респондентов спросили «Что для вас может стать величайшим разочарованием после окончания войны?». Безнаказанность россии в рейтинге ответов заняла первое место с результатом 65,8%. Справедливая казнь для оккупантов оказалась для украинцев куда важнее финансового благополучия и повышения уровня жизни.

Вторым по популярности стал ответ «высокий уровень коррупции». Если после войны будет преуспевать взяточничество и круговая порука, это разочарует 34,6% граждан. Еще 34,6% населения заставят усомниться в своих идеалах бедность и низкий уровень жизни в стране после войны.

Почти четверть наших соотечественников, а именно 24,7% будут разочарованы, если украинцы начнут массово покидать страну. Эта группа респондентов также волнует вопрос возвращения беженцев, которые уже выехали за границу, подальше от ужасов войны.

Около 19% украинцев будут неприятно удивлены, если в Украину начнут массово переселяться белорусы и россияне. Ведь эти народы, когда-то воспринимавшиеся украинцами как дружеские, теперь вызывают у населения только чувство ненависти и отвращения.

Меньше всего украинцы переживают за изменение условий жизни после войны. Отсутствие уровня комфорта, которое было в Украине до начала военных действий, разочарует лишь 11,6% населения.

Следует отметить, что безнаказанность россии называли своим наибольшим разочарованием преимущественно жители западных регионов Украины. В то время как жители восточных и южных областей, то есть преимущественно русскоязычное население, во главу угла ставили коррупцию и бедность.