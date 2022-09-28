В США спрогнозировали время появления ВСУ в Крыму

За 7 месяцев войны были озвучены разные прогнозы, как от диванных экспертов, так и от компетентных военных генералов. Большой интерес к себе привлекли слова Бена Ходженса. Генерал, бывший командующий армией США в Европе, предположил, что к концу этого года украинская армия сможет вытеснить российскую армию на позиции 23 февраля 2022 года. Велика вероятность, что спустя еще 6 месяцев ЗСУ будут на территории Крыма.

Почему генерал так предположил? Потому что Украина вскоре получит много западного и натовского оружия. Сейчас в ЗСУ служит до миллиона граждан. После активации ленд-лиза врагу не оставят шансов даже на Харьковский сценарий.

Но это не значит, что при отступлении враг не будет атаковать. Были угрозы применения ядерного оружия, скорее всего будет предпринята тактика выжженной земли. Даже сейчас русские бояться проигрыша, поэтому поступают, как настоящие террористы:

минируют территории, с которых отступили;

атакуют из РСЗВ те населенные пункты, откуда убежали от ЗСУ.

Поэтому Украине срочно нужно усилить огневую мощь, чтобы оккупант не успел окапываться при отступлении, а был вынужден убегать.

В Украине такие заявления американского генерала не комментируют. Ранее Зеленский говорил, что не исключает тот факт, что Крым будут возвращать дипломатическим путем, а не военным. Алексей Резников рассчитывает, что Крым помогут вернуть поставки западного оружия. Такие разногласия могут указывать на то, что по поводу полуострова Украина пока что никаких планов не строит. Основные задачи ЗСУ сегодня:

нарушить сухопутный коридор с востока Украины в Крым;

деоккупировать ЛНР/ДНР;

освободить Херсонскую и Запорожскую области.

Также остро стоит вопрос об атомной станции в Энергодаре. РФ регулярно обстреливает территории вокруг АЭС, с целью запугать ЗСУ.