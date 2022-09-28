Какие бизнесы продают украинцы: что можно купить по дешевке

Украинцы до сих пор активно интересуются бизнесом. Предпочитают покупать готовый и сразу приступать к работе. Нет времени создавать идеи, реализовывать их. Ценится сфера общественного питания. Об этом свидетельствует аналитика торговой площадки ОLX.

Проанализировав рынок за 6 месяцев, можно говорить о таких результатах. В разделе «Бизнес и услуги» больше всего объявление по Украине связано с магазинами. Есть 7124 активных объявления о продаже. На втором месте разместились кофейни. Сегодня представлено на сайте 3739 предложений. Немного им уступают сайты (торговля в интернете) с количеством в 2 168 объявлений.

Также в стране сегодня многие владельцы кафе решили продать бизнес. Таких объявлений насчитывается 1268 шт. Стабильно высоким остается направление «франшизы», их висит 1237 объявлений.

Военная ситуация идентична той, что была во время пандемии в 2020-2021 гг. Тогда бизнесмены и предприниматели тоже пытались продать в первую очередь магазины, кофейни и сайты. Если ознакомиться со всеми предложениями и их спецификой, можно наблюдать интересный факт: меньше всего объявлений о продаже цветочного бизнеса. Также крайне мало объявлений, вязанных с продажей зоомагазинов.

Спрос отличается от предложений. Из-за этого рынок «стоит на месте». Украинцы активно покупали фудтраки, бары и кафе. Было по 12-13 отзывов на 1 объявление. Составить им конкуренцию смогли только каналы на YouTube.

Больше всего объявлений о продаже территориально было в Киеве. С марта по август разместили 54 тысячи предложений о продаже готового бизнеса. На втором месте оказалась Днепровская область (17,5 тысячи объявлений) и Одесская область (13,7 тысячи).

Неплохие результаты показал рынок в Черкасской области. На одно объявление зафиксировано 5 отзывов. Также люди готовы покупать «готовое дело» в Черниговской, Ивано-Франковской и Кировоградской области.