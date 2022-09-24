Українцям у Польщі планують компенсувати витрати на житло та комуналку

Українці у Польщі зможуть отримувати компенсацію, якщо офіційно орендують житло. Для того, щоб отримати допомогу, необхідно пред’явити довідку про свої доходи за останні три місяці. Програма спрямована на те, щоб допомагати біженцям, які виїхали з країни через війну.

Субсидію можна витрачати не лише на погашення оренди житла, а й на оплату комунальних послуг, адміністративні збори та інші витрати у Польщі.

Як подати заявку на фінансову допомогу

Щоб мати змогу отримувати субсидію, громадяни України, які перебувають на території Польщі та офіційно винаймають житло мають зробити наступне:

Взяти примірник договору оренди житла в орендодавця. Підтвердити низький рівень доходів.

Якщо з першим пунктом все просто, тому що поляки вже давно здають житло в оренду офіційно, на відміну від українців, то з другим пунктом потрібно буде трошки «повозитись».

Якщо заявник проживає один, щоб отримати субсидію, його дохід має не перевищувати 2,256,1 злотих на місяць. За місцевими законами така особа є не платенеспроможною.

У тому випадку, коли орендар проживає не один, наприклад мати та дитина або діти, їх сумарний дохід на місяць має не перевищувати 1698,7 злотих.

Якщо декілька осіб орендують одне приміщення, але їх сумарний дохід на місяць не перевищує 1698,7 злотих, вони також мають право на компенсацію.

Сума виплат не має перевищувати 1500 злотих і не може бути вищою, ніж 70% від загальної суми розходів. Виплати можна отримувати протягом 6 місяців, кошти будуть нараховувати на рахунок орендодавця, або на рахунок орендатора.

Документи, які необхідно надати:

Заява (вже є на сайті міністерства розвитку та технологій Польщі);

Довідка, в якій вказана вартість оренди;

Договір оренди;

Довідка про доходи за останні три місяці.

Документи необхідно надати у місцеві органи самоврядування.