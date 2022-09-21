Фальшивые деньги в Украине распространяют таксисты: встретить подделку можно где угодно

С началом войны украинским фальшивомонетчикам стало гораздо труднее работать. Дельцы, продававшие поддельные деньги, передавая их клиентам через сеть тайников, начали искать другие способы для распространения своего товара. Ведь полицейские патрули и терроборона все чаще находят тайные посылки с фальшивками, нанося ущерб «бизнесу» мошенников.





Таксисты вместо тайников

Изобретательные фальшивомонетчики быстро придумали новую схему распространения подделок. Теперь украинцам, купившим себе партию ложных денег, заказ передают через таксистов.

Схема очень проста:

таксист забирает на Новой почте посылку с фальшивками, которую нужно доставить в течение дня;

заказчик в свою очередь получает от продавца фальшивок номер водителя, который должен передать ему сверток;

клиент звонит по телефону таксисту и указывает, где оставить посылку или кому ее передать.

Выявить водителей, работающих сразу на нескольких работодателей – службу такси и фальшивомонетчиков, почти невозможно. Для мошенников такой способ распространения поддельных денег оказался настоящей находкой.

Водители тоже не в проигрыше. За доставку одной посылки с фальшивками получают по $10. Как рассказала работница одного из самых больших магазинов фальшивок, за месяц такой работы можно заработать около $1500.

Банковский контроль мошенникам не страшен

Сбывать фальшивки покупатели могут в магазинах, аптеках, супермаркетах и ​​т.д. Однако тратить ложные деньги советуют понемногу, чтобы не вызывать подозрения.

При этом ряд фальшивомонетчиков предлагает более утонченный способ избавиться от подделок. Клиенту посылают sim-карту и данные банковской карты для входа в приложение банка. На карту нужно положить полученные фальшивки, а затем пополнить за них криптогаманец. Таким образом, ниточка к фальшивкам будет оборвана. При этом как мошенники, так и их клиенты, в данном случае становящиеся соучастниками, получают немалую выгоду из фальшивок.

Безопасность прежде всего

В правоохранительных органах отмечают, что, несмотря на изобретательные способы распространения фальшивок, поймать фальшивомонетчиков и их пособий все же можно. Задержанным за такое преступление украинцам по закону грозит до 7 лет лишения свободы. Так что рисковать своей свободой ради легких денег точно не стоит.

В то же время гражданам посоветовали проверять все деньги, которые попадают им в руки, ведь встретить фальшивку можно где угодно. Менять валюту следует только в банках или обменниках, в которых вы уверены. А в быту лучше пользоваться банковскими картами, а не наличными.